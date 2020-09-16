NBA／真的有魔咒？快艇隊史8次衝擊西區決賽都失利

洛杉磯快艇今天在搶七戰中以89:104輸給丹佛金塊，讓對手從1:3的絕境之中逆轉晉級，今年球季在被外界視為奪冠大熱門的情況下，止步次輪。隊史8次向西區決賽叩關通通失敗，也讓「快艇魔咒」再次成為被討論的話題。



