NBA／真的有魔咒？快艇隊史8次衝擊西區決賽都失利

洛杉磯快艇今天在搶七戰中以89:104輸給丹佛金塊，讓對手從1:3的絕境之中逆轉晉級，今年球季在被外界視為奪冠大熱門的情況下，止步次輪。隊史8次向西區決賽叩關通通失敗，也讓「快艇魔咒」再次成為被討論的話題。
快艇從搬到洛杉磯以後，就一直活在同城豪門湖人的陰影之下，近年雖然在老闆Steve Ballmer的大力支持下，在西區保有一定的競爭力，但當想要更上一層樓時，總是會因為奇怪的失利而遭受到挫折。
快艇過去前身為水牛城勇士，曾在1974-76年間靠著NBA五十大巨星Bob McAdoo的帶領下，連3年殺進到西區次輪季後賽，但最終都鎩羽而歸。之後輾轉來到聖地牙哥和洛杉磯，球隊也進入到一段相當長的衰落期。
2005-06賽季，球隊在明星大前鋒Elton Brand的帶領下，該季又打進到過季後賽次輪，可惜輸給強大的太陽。2011年「CP3」Chris Paul加入快艇，球隊進入到球風華麗的「空拋之城」的年代，他們這一段期間在2012、14、15分別闖進到次輪，但總是功虧一簣，其中2015年第6戰下半場遭到火箭大逆轉，更是許多艇迷的心頭痛。
之後，快艇交易掉了Paul和Blake Griffin又進入到了重建期，直到今年得到Kawhi Leonard和Paul George，才重新發起對西區決賽的衝擊，但沒想到兩人拿著合計將近6500萬美元的薪資，卻一起在最關鍵的一戰失常，38投僅10中，只得到24分，也讓關於「魔咒」的討論，又開始浮現。
在當年加入快艇時，Griffin曾經豪氣的表示，他不會在意那些關於魔咒的話題，「這些事情都是發生在過去的事了，就因為是發生在過去，所以沒有人能改變。如果我要加入快艇，那就是未來的事了。我也沒有要對誰不敬或失禮，我只是必須略過那15-20年前發生的事情而已。」
然而10年又過去了，快艇依舊沒能打進西區決賽，而這一次的失利又特別慘痛，不禁讓人為他們掬起一把同情淚。