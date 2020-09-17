NBA／早就內鬨了？美媒爆George和Harrell曾發生激烈爭吵

洛杉磯快艇今年在次輪爆冷被丹佛金塊淘汰，賽後有多名球員指稱球隊彼此之間沒有「化學效應」，而這似乎有跡可循。根據《雅虎體育》記者Chris Hayne報導，Paul George和Montrezl Harrell，在系列賽第二場，曾發生過激烈的爭吵。



