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NBA／早就內鬨了？美媒爆George和Harrell曾發生激烈爭吵

記者黃建霖/綜合報導

calendar_today2020-09-17 08:48:32

快艇球員George George和Montrezl Harrell被爆發生爭吵
▲快艇球員George George和Montrezl Harrell被爆發生爭吵。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯快艇今年在次輪爆冷被丹佛金塊淘汰，賽後有多名球員指稱球隊彼此之間沒有「化學效應」，而這似乎有跡可循。根據《雅虎體育》記者Chris Hayne報導，Paul George和Montrezl Harrell，在系列賽第二場，曾發生過激烈的爭吵。



事情發生在和金塊系列賽的第2戰，第2節時George在一分鐘之內連續發生失誤，其中一次他試圖傳給Harrell，但後者身邊有Jamal Murray和Michael Porter Jr.在防守，並不是個好時機。

在暫停期間，兩人對此次傳球進行了討論，不過George並不認為自己有錯，反而指責Harrell如果按照戰術跑的話，就能接到這個球。後續Harrell回說：「你永遠是對的，沒人能指責你」，結果兩人就開始爭吵。

事實上，在今年一月時《The Athletic》記者Jovan Buha和Sam Amick就透露了報導了George和Kawhi Leonard的到來，在球隊內部形成了一些摩擦。Harrell當時就對球隊的表現有些沮喪，他還說快艇不是一支「偉大的球隊」。

Harrell今年獲選為年度最佳第六人，休賽季時他將成為一名不受限制的自由球員，而快艇能否將他留下還是未知數。

 

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