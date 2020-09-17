NBA／費城小球來了？美媒爆76人球團將在本周面試丹東尼

進攻戰術大師Mike D'Antoni本季結束後離開效力多年的火箭，而根據《費城問詢報》記者Keith Pompey報導，這位名帥的下一站很可能是費城76人，而他最大的競爭對手，正是雷霆前教頭Billy Donovan。
D'Antoni來到火箭之後，複製了他在太陽時期的成功，打造了一支有競爭力的小球隊伍，並且幫助James Harden成為聯盟最好的球員之一。然而連續多年未能闖出西區，讓管理層季後只願意開出一年短約，導致他決定走人。
Pompey表示，76人內部有多名消息人士表示，球隊對於D'Antoni很有興趣，並且將在未來幾天面試他，日期可能會在本周四或本周五。
也正是因為如此，D'Antoni最終並沒有積極爭取溜馬的主帥職缺，因為76人球團很有可能會提供給他這一份工作。不過Pompey也在報導中指出，Donovan也還在競爭行列當中。
D'Antoni擅長教導明星後衛，並且運用他們天賦來打造一支外線火力強大的隊伍，林書豪、Harden及Steve Nash都是他的愛徒。
不過D'Antoni過去並沒有執教過頂尖長人的紀錄，而且76人也缺乏出色的射手，這支球隊和他以往帶過的隊伍並不相同。若他真的能雀屏中選，也將面臨自己執教生涯的全新挑戰。