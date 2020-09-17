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全國首座智慧網球場啟用　台灣球王盧彥勳剪綵試打

記者陳聖璋 / 台南報導

calendar_today2020-09-17 15:40:10

全國首座智慧網球場17日啟用，邀請台灣球王盧彥勳剪綵、試打。
▲全國首座智慧網球場17日啟用，邀請台灣球王盧彥勳剪綵、試打。（圖／記者陳聖璋攝，2020.09.17）

全國首座、成功大學新建智慧網球場今（17）日正式啟用，特別邀請國際頂尖職業網球好手盧彥勳剪綵、試打。



成大校長蘇慧貞指出，今天是一個很重要的里程碑，成大將與台南市一同迎接明年的全大運，希望我們所有的努力能夠回饋給下一代，讓他們未來有更好發展蘇慧貞強調，這個運動場域不僅開放給成大師生，更會導入科技化管理，兼顧友善且保障所有使用者的安全。

▲成大智慧網球場導入電子監控設備及智慧安全感應鎖，校方可以有效控管場地使用人員，在防疫期間更精確掌握人流動向。（圖／記者陳聖璋攝，2020.09.17）
▲成大智慧網球場導入電子監控設備及智慧安全感應鎖，校方可以有效控管場地使用人員，在防疫期間更精確掌握人流動向。（圖／記者陳聖璋攝，2020.09.17）
盧彥勳表示，自己是台南女婿，和成大的淵源很深，他在14歲時拿到第一次網球雙料冠軍，就是在成大，當時成大提供很好的運動場地，讓選手能充分發揮實力，至今過了20幾年，依然可以感受到成大對體育的重視。

2021年全國大專校院運動會在成大舉辦，網球項目將在成大新建的智慧網球場舉行，成大智慧網球場位於自強校區，完全比照全大運規格設計，導入電子監控設備及智慧安全感應鎖，校方可以有效控管場地使用人員，在防疫期間更精確掌握人流動向，確保教職員工生的健康與安全。

▲盧彥勳指出，今年因疫情影響，所有的出賽計畫都暫停，目前目標是爭取明年的東京奧運會。（圖／記者陳聖璋攝，　2020.09.17）
▲盧彥勳指出，今年因疫情影響，所有的出賽計畫都暫停，目前目標是爭取明年的東京奧運會。（圖／記者陳聖璋攝，　2020.09.17）
自強校區新建網球場相較原敬業校區網球場，空間更加寬敞、視野更加遼闊，在使用上更加協調舒適。而且，成大自強運動園區整合運動資源，空間規劃納入網球、跑步、棒球、橄欖球、排球等運動項目，網球場是運動園區的一部分。

原先位於成大敬業校區的網球場已有30幾年的歷史，即將在今年底功成身退，在全大運後，自強網球場除了延續過去成大人乘載的記憶，也與時俱進以更高標準開創嶄新運動場域。

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