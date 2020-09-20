NBA／透露轉隊的可能性？字母哥：我兩位經紀人會幫助我

密爾瓦基公鹿隊「字母哥」Giannis Antetokounmpo獲得本季年度MVP，不過今年在季後賽的慘痛失利，也讓不少人對於他是否會選擇離隊而感到好奇。今日在接受媒體採訪時，Antetokounmpo透露了自己對於未來的開放態度，也表明自己對於公鹿並非盲目忠誠。
Antetokounmpo在明年夏天將成為不受限制自由球員，因此公鹿球團打算用一紙超級頂薪合約來留住他，但這位兩屆MVP得主似乎現在並不急於做出續約的決定，而是將會視球隊之後的補強以及明年的表現來做決定。
「我有兩名出色的經紀人為我提供幫助，而且我知道他們會讓我處於邁向成功的最佳環境，不管是跟這支球隊或別支球隊。」Antetokounmpo在受訪時頗有絃外之音的說道，「最終，我和老闆進行了一次很棒的交談。到目前為止，我們的想法一致，我想在密爾瓦基度過餘生。不過前提是我們必須追求同樣的東西，那就是冠軍。」
Antetokounmpo也強調只要每一個人、在每一天都為了成為冠軍而戰，他想不出自己有什麼理由不在密爾瓦基再待上15年。
過去雖然Antetokounmpo的經紀人Alex Saratsis曾在今年的2月份時表示，「對於一切都採開放態度」，不過他本人親自透露出有可能到其他球隊打球，還是第一次。
看起來Antetokounmpo確實是在給公鹿球團施壓，密爾瓦基不僅要有支付豪華稅的意願，還必須成功將錢化為戰力，打造出一支更有競爭力的球隊，才能安撫好自家球星。