NBA／透露轉隊的可能性？字母哥：我兩位經紀人會幫助我

密爾瓦基公鹿隊「字母哥」Giannis Antetokounmpo獲得本季年度MVP，不過今年在季後賽的慘痛失利，也讓不少人對於他是否會選擇離隊而感到好奇。今日在接受媒體採訪時，Antetokounmpo透露了自己對於未來的開放態度，也表明自己對於公鹿並非盲目忠誠。



