NBA／詹皇用百萬美元保養身體　Rondo：我用100萬個小時

湖人老牌控衛Rajon Rondo傷癒歸隊後開啟「季後賽模式」，目前個人在季後賽場均10分、7.3助攻、4籃板、2抄截，幫助湖人一路闖進到西區決賽，並且在首戰擊敗金塊。而當被問到他為何能將自己狀態保持如此優異時，Rondo表示這是自己全心全意投入訓練的成果。



