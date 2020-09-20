NBA／詹皇用百萬美元保養身體　Rondo：我用100萬個小時

湖人老牌控衛Rajon Rondo傷癒歸隊後開啟「季後賽模式」，目前個人在季後賽場均10分、7.3助攻、4籃板、2抄截，幫助湖人一路闖進到西區決賽，並且在首戰擊敗金塊。而當被問到他為何能將自己狀態保持如此優異時，Rondo表示這是自己全心全意投入訓練的成果。
Rondo今年7月時因為右拇指骨折，因此接受了手術，得花6-8周來恢復，他也直到季後賽第二輪才回歸。不過他在對火箭的系列賽展現出自己的價值，不但分擔了LeBron James組織的壓力，個人進攻表現也很亮眼，季後賽他的有效命中率高達59.4%；就連不擅長的三分球，命中率也暴漲到47.4%。
當被問到為何自己和James在34、35歲的這個年紀能還保持在這麼好的水準時，Rondo說這是因為他對自己要求嚴格，百分百投入於訓練之中，「我沒有為自己的身體砸100萬美元，但我投入了100萬個小時。」
Rondo說，「你知道的，LeBron是最出色的球員之一，而你也能看到他對自己身體的要求多嚴格，他悉心保養自己的身體。在我年輕的時候，Kevin Garnett也為我樹立榜樣，待在重訓室和訓練館裡，正確保養身體。你知道的，我就是從曾經並肩作戰的隊友身上學習，我想這就是我在第14個賽季保持狀態的原因。」