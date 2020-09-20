NBA／4大核心聯手砍下92分　綠軍轟垮熱火搶下東決首勝

在東區決賽前兩戰都輸球的情況下，波士頓塞爾提克為避免落入0:3的絕對落後，全隊背水一戰。靠著4大核心大將Jayson Tatum、Jaylen Brown、Marcus Smart、Kemba Walker合砍92分，同時球隊末節減少失誤的情形發生，終場以117:106扳回一城，系列賽追成2:1。



