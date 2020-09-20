NBA／4大核心聯手砍下92分　綠軍轟垮熱火搶下東決首勝

在東區決賽前兩戰都輸球的情況下，波士頓塞爾提克為避免落入0:3的絕對落後，全隊背水一戰。靠著4大核心大將Jayson Tatum、Jaylen Brown、Marcus Smart、Kemba Walker合砍92分，同時球隊末節減少失誤的情形發生，終場以117:106扳回一城，系列賽追成2:1。
在第2戰輸球之後，有媒體爆料塞爾提克更衣室中發出了爭吵，後來被證實為Brown和Marcus Smart的衝突，不過後來在球員的自制以及溝通下，事情順利解決，而且看起來還讓他們變得更團結。
「星海哥」Gordon Hayward今天傷癒回歸，為球隊增添板凳戰力，雖然他本場7投2中僅得到6分，不過仍然打了30分鐘、抓下7個籃板，並且提供了一定質量的防守，為球隊攻防做出貢獻。
塞爾提克前兩戰上半場都曾經領先到雙位數，但下半場面對熱火的壓迫防守，卻發生了太多的失誤，今天他們又是兩節打完取得13分領先，第三節在Brown單節得到7分的表現下，將領先擴大到89:74。
可是沒想到決勝節戰局再度出現變化，熱火靠著射手Duncan Robinson連續3顆三分球，打出16:7的攻勢，追到只剩8分差。之後Robinson被Brown肘擊，領到一次一級惡意犯規，熱火有機會靠著罰球再縮小分差。
Robinson兩罰一中，接著Bam Adebayo切入灌籃拿2分，此時兩隊只剩下5分差。不過下一回合Smart切入要到犯規，並且2次罰球都得手，雙方又來到3次球權的差距。熱火最終反撲無力，以11分之差落敗。
綠軍「雙探花」今天都發揮出色，Tatum得到20投9中砍下25分、14籃板、8助攻的出色表現；Brown則是17投11中砍下全隊最高的26分，另外還有7籃板和5助攻。而主控Walker也擺脫低潮攻下21分、6籃板，成為勝負關鍵，悍將Smart則是拿到了20分、6助攻，四人得分都超過了20分。
而熱火方面，雖然主將Adebayo繳出27分、16籃板、3助攻、2阻攻的全面演出，另外小將Tyler Herro也得到22分，但Jimmy Butler今天手感欠佳13投6中只有17分，也讓球隊在追分之時火力不足。