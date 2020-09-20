中職／羅力狂飆11K丟2分優質先發　富邦單場3轟擺平統一

儘管上一次出賽被強襲球給擊中而退場，不過富邦洋投羅力今天似乎沒有受到影響，個人主投7局繳出11次三振、僅丟掉2分的好投，再加上富邦打線單場3轟的火力支援，終場以8:4贏球，雙方下半季勝差只剩1場。



