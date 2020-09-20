中職／羅力狂飆11K丟2分優質先發　富邦單場3轟擺平統一

儘管上一次出賽被強襲球給擊中而退場，不過富邦洋投羅力今天似乎沒有受到影響，個人主投7局繳出11次三振、僅丟掉2分的好投，再加上富邦打線單場3轟的火力支援，終場以8:4贏球，雙方下半季勝差只剩1場。
此役富邦靠著高國輝和林哲瑄的兩發全壘打先馳得點，不過統一在第4局展開反攻，陳傑憲和蘇智傑接連從羅力手中敲安，而接著富邦左外野手高國麟又發生接球失誤，形成滿壘；接著吳桀睿的滾地球帶有1分打點，而林安可又敲出帶有打點的安打，統一該局利用對方守備瑕疵將分數追平成2:2。
不過統一先發潘威倫在4局下又陷入丟分危機，先是保送了蔣智賢，之後又被林益全敲出安打，兩出局後陳凱倫和戴培峰的兩支安打又打回了2分，讓富邦再度取得4:2的超前。
潘威倫在第5局續投，但他已經沒有壓制力，該局被林哲瑄、高國輝、林益全敲出3支安打、丟2分後退場，由中繼投手江承峰接替投球任務，後者沒有讓對手再添分數。
羅力今天投完6局丟2分、皆非自責分，只用了92球，因此教練團決定讓他撐完第7局，結果他穩健的連續飆出3次三振，為自己今天的先發畫上一個完美的句點，退場時也取得了勝投資格。
富邦7局下先靠張正偉的安打得到本場第7分，統一8局上靠著張偉聖的三壘安打和陳傑憲的高飛犧牲打追回1分，但富邦下一局立刻靠著李宗賢的陽春砲將分數拿了回來。9局上，統一再靠潘傑楷的二壘安打得1分，但已經難以扭轉大局，最終富邦以4分之差贏球。