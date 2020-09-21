NBA／讚Hayward全面身手　Tatum：他讓熱火聯防變得困難

波士頓塞爾提克在「星海哥」Gordon Hayward歸隊後，昨天以117:106擊敗熱火，避免系列賽面臨0:3的絕對落後。而當被問到Hayward為球隊帶來什麼樣的改變時，許多球員都提到「他讓熱火想打聯防變得困難。」



