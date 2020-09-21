NBA／讚Hayward全面身手　Tatum：他讓熱火聯防變得困難

波士頓塞爾提克在「星海哥」Gordon Hayward歸隊後，昨天以117:106擊敗熱火，避免系列賽面臨0:3的絕對落後。而當被問到Hayward為球隊帶來什麼樣的改變時，許多球員都提到「他讓熱火想打聯防變得困難。」
熱火在今年復賽開打後，許多比賽都採用2-3區域聯防，而這一招也讓他們有效的在季後賽限制住擁有強大禁區火力的對手，先是橫掃了76人，之後又以4:1解決公鹿，在東區決賽面對塞爾提克也取得2:0領先。
不過綠衫軍在Hayward回歸後，可以在輪換上打得更多元，也多了一個組織的球員，頭號球星Jayson Tatum認為這真的對球隊幫助很大，「當場上有海沃德時，我們的陣容好了很多，機動性、全面性也強了很多。他的回歸讓我們感覺很棒，我們的陣容終於完整了。他復出首戰打得非常出色，他還會持續進步、找到比賽感覺。」
Tatum更誇讚Hayward，「他的決策能力以及幫助自己和他人創造機會的能力為我們大大打開了空間。熱火必須尊重這樣子著球員。當這樣的陣容在場上時你很難協防，因為每個人都有投籃能力和組織能力，我覺得這讓聯防變得很困難。」
而球隊主力前鋒Jaylen Brown也同意Tatum的說法，「多一個可以組織的人對我們來說意義重大。在這場比賽裡他打出了一些關鍵表現，他只會越來越好。」
而在4、5個禮拜沒有比賽後，Hayward對於自己今年季後賽首秀感到開心，不過也坦言賽後感到腳踝有些痠痛，而且非常非常疲累，不過無論如何自己為這一場勝利感到驕傲。