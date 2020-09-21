NBA／狂！一眉哥三分球絕殺金塊　湖人西決2比0領先

西區決賽第2戰，湖人浪費下半場16分領先，但「一眉哥」Anthony Davis在最後2.1秒飆進絕殺三分球，終場湖人以105:103擊敗金塊，系列賽取得2比0領先。Davis攻下全場最高31分，「詹皇」LeBron James挹注26分11籃板。



