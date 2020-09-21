NBA／狂！一眉哥三分球絕殺金塊　湖人西決2比0領先

西區決賽第2戰，湖人浪費下半場16分領先，但「一眉哥」Anthony Davis在最後2.1秒飆進絕殺三分球，終場湖人以105:103擊敗金塊，系列賽取得2比0領先。Davis攻下全場最高31分，「詹皇」LeBron James挹注26分11籃板。
湖人以12分之差強勢拿下西決首戰勝利後，今天次戰上半場憑藉著James的好表現攻下20分，湖人團隊命中率達48.8%，以60:50領先金塊，本季湖人只要半場結束領先至少10分，戰績25勝1敗。
易籃後，湖人一度領先達16分，但失誤誤事，金塊在第四節最後1分04秒，Nikola Jokic投進三分球，追到只落後1分，接著Jamal Murray三分球出手連邊都沒擦到，但Jokic直接空中補進，下半場首度反超比分。
不過很快地下波湖人反擊，Davis切入跳投重新要回領先，剩下27秒，又是Jokic籃下單打Davis得手，讀秒階段，Murray先封阻Danny Green三分球，最後2.1秒Rajon Rondo替換上場，邊線發球找到Davis，直接出手三分球絕殺比賽。
湖人致勝功臣Davis攻下全場最高31分9籃板，James挹注26分11籃板，而金塊Jokic繳出次高的30分9助攻，Murray則拿25分6籃板。