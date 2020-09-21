NBA／斷言他是GOAT　微笑刺客：詹皇是籃球界的愛因斯坦

洛杉磯湖人超級球星「詹皇」LeBron James擁有超高籃球智商，本季拿下助攻王，寫下生涯的新里程碑。而前活塞傳奇控衛「微笑刺客」Isiah Thomas也給予這一位傑出的後輩相當高的評價，直言他是「籃球界的愛因斯坦」。
「你看看每個傳奇球星生涯的教練，就能看出理論上卓越的球員是怎麼練成的。」Thomas如此說道，「Kareem、Magic、Bird、Jordan以及我自己，你可以看看我們的大學教練和進聯盟之後的教練，研究我們是怎樣掌握比賽要領的。」
接著Thomas提到James在高中畢業就進了聯盟，因此沒有人教導他這一些，但他靠著自己天才的籃球大腦領悟了這一切，「這就是我稱他為籃球界的愛因斯坦的原因。」
另外，Thomas還誇James總是能保持對於勝利的飢渴，「我從來沒有看過哪個球員在如此眾多的數據統計佔據主導地位。我們曾經在某些領域領先過其他球員，但從未見過能夠真正能統治一切的球星。而他已經做到這一點17年了。」
Thomas是少數不認為Jordan是史上最偉大的球員的人，他過去認為Kareem Abdul-Jabbar才是最偉大的球星，但現在卻斷言當James結束生涯時，他會成為GOAT(Greatest of All Time)。