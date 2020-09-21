NBA／斷言他是GOAT　微笑刺客：詹皇是籃球界的愛因斯坦

洛杉磯湖人超級球星「詹皇」LeBron James擁有超高籃球智商，本季拿下助攻王，寫下生涯的新里程碑。而前活塞傳奇控衛「微笑刺客」Isiah Thomas也給予這一位傑出的後輩相當高的評價，直言他是「籃球界的愛因斯坦」。



