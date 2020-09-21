中職／放開那些UG女孩！獅隊贈送甜美可愛拍立得

統ㄧ7-ELEVEN獅隊本賽季主題日最終場「LIONS HO吼起萊-獅吼音樂祭」將於10月中秋連假登場，邀請到強力卡司的巨星吼帶來精彩賽前賽後演出，最可愛的Uni Girls更要帶來成軍後第二首全新單曲發表。為迎接一年一度女孩盛會及音樂盛典，球團也規劃了活動專屬贈品，推出【UG女孩拍立得透卡+獅吼手燈2.0】，不僅要讓球迷朋友賽後揮舞手燈跟著音樂搖擺，還有夢幻透卡讓你獨佔最甜美的女孩。



