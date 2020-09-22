最狂極限挑戰！跑酷玩家在移動卡車上穿梭飛躍5米創紀錄

Red Bull極限跑酷玩家Alexander Titarenko刷新了前所未有的紀錄，以”Tunnel flip”的技巧從一輛移動的卡車跳到另一輛卡車。
一年前，來自烏克蘭的Red Bull極限跑酷玩家Titarenko在做跳躍動作時，因判斷錯誤損壞了膝蓋，在恢復後，這次挑戰的是從兩輛以時速25公里行駛的卡車，執行相距5米的跳躍動作。
”Tunnel flip”是跑酷圈常見的技巧，然而Titarenko是第一個用這種技巧，實現從一輛移動的卡車跳到另一輛卡車的壯舉。
Titarenko解釋為何當初會有這個想法，他說：「這是我的主意！我在Mariupol有一個朋友，他喜歡玩雜耍籃球之類的事，他試圖打破不同的記錄，例如將球從球場中央扔進籃框等。這激勵了我。我認為……我必須為自己創造一個紀錄。」
創造這項紀錄並不是一件容易的事！最初的目標是在最大距離上以”Tunnel flip”技巧，從一個平台翻轉到另一個平台，然後考慮過移動中的公車，最後才轉移到在移動中的卡車之間進行跳躍。
他的首次嘗試失敗，在過程中往後面的卡車撞上去，並因此受傷。他回憶說：「我們第一次在《Book of Records of Ukraine》的幫助下進行了測量，他們以雷射科技進行測量。我跳了四米的距離，但是雷射科技無法評估。其次，我錯誤地計算了長度，沒有到達表面並撞到膝蓋。去年受傷後，雖然不得已花了很長的時間復健，但這更激發了我創造紀錄的動力。」
這一次他毫不畏懼，成功實現了這一壯舉，他的努力被記載入《Book of Records of Ukraine》的記錄之一。
離他贏得世界跑酷好手爭相參加的Red Bull Art Of Motion 大賽還不到三年，他已開始計劃更驚人的挑戰創舉 - 從一架飛機跳到另一架飛機上，但由於此挑戰的危險性遠大於卡車間的跳躍，因此他選擇了放慢步調，從移動的卡車開始嘗試，試圖從同樣移動的機械上，找尋可能成功的方法。 就讓我們拭目以待下次Titarenko將如何超越極限，創下另一項創舉！