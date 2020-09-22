NBA／「宇宙艇」季後恐瓦解？PG要全員再戰一季被翻白眼

根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，洛杉磯快艇本季以令人失望的成績結束賽季，球星Paul George在季後於更衣室中表達希望所有人再戰一季的計畫，但是隊友不買單、還有些人翻了白眼，球隊氣氛相當低迷。
快艇在今年季後賽次輪一度以3:1領先的情況下，被金塊連拿3場，最終以4:3爆冷出局。而在那之後也有不少媒體開始爆料這支奪冠大熱門之所以提前觸礁的原因，許多報導都直指George和隊友關係不佳，以及有些快艇球員不爽兩位球星享有特別待遇。
Charania表示，George曾在更衣室中要所有人保持爭冠決心，並且希望隊友都能在休賽季回到球隊，為下賽季做準備。但消息人士指稱，此次演說讓一些球員翻白眼，因為George自己就沒有在系列賽以身作則、打出應有的表現，而且球隊季後有多人將成為自由球員。
George在和金塊系列賽不穩定的表現，讓他和隊友的關係出現矛盾，季後賽期間，有多名快艇隊員和George發生口頭上的爭執，理由是他們覺得George缺少責任感。
另外，報導中也提到了快艇球員們對於Kawhi Leonard及Paul George在球隊中享有優惠待遇而不滿，特別是前者常常進行「輪休」，但又沒有和隊友進行足夠的討論，讓雙方之間的矛盾加深。