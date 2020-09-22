NBA／「宇宙艇」季後恐瓦解？PG要全員再戰一季被翻白眼

根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，洛杉磯快艇本季以令人失望的成績結束賽季，球星Paul George在季後於更衣室中表達希望所有人再戰一季的計畫，但是隊友不買單、還有些人翻了白眼，球隊氣氛相當低迷。



