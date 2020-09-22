籃球／鄭志龍遞補中華白教練　璞園10月亮相挑戰賽

培訓多時的中華白昨日確定第二階段培訓名單，其中教練團部分王志群因教職緣故無法參加集訓，今(22)日宣布改由「籃球博士」鄭志龍遞補，而中華籃協將在10月舉行2020年molten台灣超級籃球挑戰賽，其中璞園也會參戰引人關注。



