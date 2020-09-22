中職／樂天7:6 逆轉統一　霸能奪下本季第10勝

樂天桃猿今天在桃園棒球場和統一獅進行賽事，今天在先發洋投霸能7又1/3局被敲4支安打、丟4分的投球表現，以及球隊打線全場敲出13支安打的火力助威下，終場以7:6贏得勝利，霸能也拿下全隊最多的第10 勝。



