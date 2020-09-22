中職／樂天7:6 逆轉統一　霸能奪下本季第10勝

樂天桃猿今天在桃園棒球場和統一獅進行賽事，今天在先發洋投霸能7又1/3局被敲4支安打、丟4分的投球表現，以及球隊打線全場敲出13支安打的火力助威下，終場以7:6贏得勝利，霸能也拿下全隊最多的第10 勝。
上周吞下4敗的樂天，本周試圖振作，本場比賽率先得點，在2局下就靠著林泓育、郭嚴文和林承飛連續的3支安打得到1分。
不過統一反擊來得相當迅速，陳傑憲、蘇智傑連兩安攻佔二三壘，之後郭阜林的滾地球先打回1分，接著林安可掃出右外野的3分砲，個人本季的第27轟，讓獅隊反超取得4:1領先。
5局下，統一內野守備發生失誤，陳晨威四壞球保送，之後陽耀勳擊出一壘安打，林智平短打形成捕手前滾地球，捕手接球後傳一壘發生失誤，原二壘上跑者回本壘得分；接著藍寅倫內野安打，場面形成滿壘，廖健富再適時敲出高飛犧牲打，讓樂天該局追到只落後1分。
經過短暫場地整理之後，6局下樂天反攻再起，靠著3支安打敲回了追平分；第7局統一將先發投手布雷克換下場，但換下場的鄭鈞仁狀況不穩，被藍寅倫、陳俊秀、廖健富敲安丟分，接著守備又不幫忙，郭嚴文二壘方向滾地球，造成林靖凱守備失誤，樂天單局添得3分，以7:4反超比數。
樂天先發投手霸能今天雖然挨轟，但僅有在第4局失分，最終仍然投了110球、力撐7又1/3局，也讓球隊得以咬住比分伺機反撲；他退場之後由黃子鵬接手投球任務，之後陳禹勳負責關門，但他卻提著汽油桶上來，被唐肇廷敲出2分打點二壘安打，雙方只剩下1分差，不過下一棒陳傑憲擊出三壘方向界外球被接殺，比賽最終就以1分之差畫下句點。