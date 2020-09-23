NBA／不到一個月就找到新工作　多諾萬將執掌公牛兵符

芝加哥公牛新任總教練人選今日確定，前雷霆主帥Billy Donovan已經確定和球隊達成協議，他將從下一個賽季開始執教，他在雷霆的最後3年，球隊都僅能止步首輪。
重建中的雷霆今年雖然打進季後賽，超乎外界預期，不過季後賽Donovan和球團還是達成協議，決定不續約、就此離開。而由於他的經歷，許多球隊都對其有興趣，包括：公牛、鵜鶘、76人和溜馬。
《ESPN》記者Adrian Wojnarowski今天率先爆料Donovan選擇了公牛，而球團也立刻承認了此事，「我們認為他有能力幫助球員在個人與團隊方面發揮自己的潛力，這將與我們的目標相符合。無論是作為球員還是教練，他都在職業生涯中贏得了一切勝利，我們希望這在芝加哥能夠持續下去。」
同樣在重建中的公牛隊，剛解僱了前總教練Jim Boylen，陣中擁有Zach LaVine、Lauri Markkanen、Coby White、Wendell Carter Jr.等優秀年輕球員，而Donovan的主要任務就是幫助他們成長。
Donovan生涯在雷霆執教5個賽季，戰績243勝157負，每個賽季都打進了季後賽，不過僅有2015-16賽季打進到西區決賽，其他4年都未能打進到次輪。