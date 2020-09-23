中職／為何選擇16號？王維中透露背後意義和家人有關

王維中確定加盟味全龍，年限為5年3個月，合約總值高達208萬美元，為中職史上最大合約。在味全效力期間他將披上16號戰袍，而之所以選擇這個號碼，他也在記者會上透漏了原因。
「(合約)已經破紀錄了，我想證明自己的價值，不希望被人家超越。」至於這份合約的薪資是不是如自己預期的金額？王維中說已經「非常接近了」，他相當滿意。
簽約截止日當天直到接近五點才確定和球團達成共識，王維中表示他並沒有很擔心，因為相信公司一定會想辦法達到自己要的要求，所以要做的就是耐心等待。
有趣的是，在簽約的當天也爆出陳偉殷重返日職的消息，做為多年好友，兩人是否有先講好？王維中笑說他也是當天才知道陳偉殷的動向，「他對我完全保密，直到他到了日本我們才有聯絡。」
另外，王維中也提到自己對中職的球員並不陌生，像是陳俊秀、林智勝和陳鏞基都是好朋友，很希望之後能和他們對決，來領教他們的打擊實力。
此次選擇16號當作自己的背號，今天王維中也解釋說，「爸爸的生日是4月1號，所以哥哥用41；而媽媽是4月16，所以我用16號，比較有意義一點。」
陳偉殷過去在大聯盟金鶯時期也是用16號，而他這次回羅德則是用了王維中在釀酒人效力時選的58號，因此外界也懷疑兩人是否有講好。不過王維中笑說真的沒有，「可能是默契吧」。