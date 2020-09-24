NBA／表現平平還裝老大　美媒直指喬治是快艇內鬨原因

洛杉磯快艇本季遭到金塊在季後賽淘汰之後，休息室的「茶壺風暴」仍沒有停止，《ESPN》記者Chris Broussard在上節目時提到，快艇隊內有多名球員對於球星Paul George不信服，他們認為自己和他一樣好。
快艇在和金塊的系列賽中，就已經傳出球員之間彼此出現矛盾的情形，季後更有媒體爆料，George在演講時被隊友翻白眼，而有些快艇球員也對於兩位球星受到的特殊待遇感到不滿。
Broussard直指所有爭端都是因為George沒有打出足夠出色的表現，「一些隊友已經無法忍受喬治在比賽中那些平凡的表現了。喬治在對金塊的系列賽，有2場只得到10分；首輪對獨行俠時，有2場只能分別拿到9分和10分。」
另外，Broussard也表示，George在表現平平的情況下屢次在更衣室內慷慨陳詞，已經讓很多人感到厭煩，「他們不能接受一個頂薪球員，前MVP候選人和常年的全明星球員只能拿出這樣的表現。這是我聽到的目前快艇存在的問題。」
目前快艇隊內有一些人認為他們和George的表現一樣出色，所以不能理解為什麼前者能得到總教練Doc Rivers的特殊待遇。不過Broussard強調，快艇諸將對於Kawhi Leonard仍舊信服，因為他打出了球星級的身手，而George表現卻依執起起伏伏。
George今年季後賽打了13場，場均出賽36.8分鐘，可以得到20.2分、6.1籃板、3.8助攻。而Leonard則是場均39.3分鐘，28.2分、9.3籃板、5.5助攻。