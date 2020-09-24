NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

NBA／表現平平還裝老大　美媒直指喬治是快艇內鬨原因

體育中心/綜合報導

calendar_today2020-09-24 08:08:16

快艇球員George George和Montrezl Harrell被爆發生爭吵
▲快艇球員George George和Montrezl Harrell被爆發生爭吵。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯快艇本季遭到金塊在季後賽淘汰之後，休息室的「茶壺風暴」仍沒有停止，《ESPN》記者Chris Broussard在上節目時提到，快艇隊內有多名球員對於球星Paul George不信服，他們認為自己和他一樣好。



快艇在和金塊的系列賽中，就已經傳出球員之間彼此出現矛盾的情形，季後更有媒體爆料，George在演講時被隊友翻白眼，而有些快艇球員也對於兩位球星受到的特殊待遇感到不滿。

Broussard直指所有爭端都是因為George沒有打出足夠出色的表現，「一些隊友已經無法忍受喬治在比賽中那些平凡的表現了。喬治在對金塊的系列賽，有2場只得到10分；首輪對獨行俠時，有2場只能分別拿到9分和10分。」

另外，Broussard也表示，George在表現平平的情況下屢次在更衣室內慷慨陳詞，已經讓很多人感到厭煩，「他們不能接受一個頂薪球員，前MVP候選人和常年的全明星球員只能拿出這樣的表現。這是我聽到的目前快艇存在的問題。」

目前快艇隊內有一些人認為他們和George的表現一樣出色，所以不能理解為什麼前者能得到總教練Doc Rivers的特殊待遇。不過Broussard強調，快艇諸將對於Kawhi Leonard仍舊信服，因為他打出了球星級的身手，而George表現卻依執起起伏伏。

George今年季後賽打了13場，場均出賽36.8分鐘，可以得到20.2分、6.1籃板、3.8助攻。而Leonard則是場均39.3分鐘，28.2分、9.3籃板、5.5助攻。

關鍵字

延伸閱讀

  • 名家論壇》錢震宇／台灣恐成東亞火藥庫
  • NBA／致敬火箭挑戰卓越的心　Nash：他們的成就不輸勇士
  • 中職／樂天牛棚再度爆炸　統一12:9逆轉勝守住龍頭
  • NBA／「宇宙艇」季後恐瓦解？PG要全員再戰一季被翻白眼
  • NBA／PG、可愛合打28鐵　「宇宙艇」觸礁爆冷遭金塊淘汰

NOW民調中心

《綜藝玩很大》恐順勢停播引論戰，您怎麼看？

《綜藝玩很大》恐順勢停播引論戰，您怎麼看？

繼續作答
金鐘55大預測！您覺得誰會是本屆視帝、視后？

金鐘55大預測！您覺得誰會是本屆視帝、視后？

繼續作答
依依不捨、捨不得！一起懷念黃鴻升小鬼，您最愛他的哪部作品？

依依不捨、捨不得！一起懷念黃鴻升小鬼，您最愛他的哪部作品？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀