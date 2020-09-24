NBA／表現平平還裝老大　美媒直指喬治是快艇內鬨原因

洛杉磯快艇本季遭到金塊在季後賽淘汰之後，休息室的「茶壺風暴」仍沒有停止，《ESPN》記者Chris Broussard在上節目時提到，快艇隊內有多名球員對於球星Paul George不信服，他們認為自己和他一樣好。



