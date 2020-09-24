NBA／如何打造詹皇法則？活塞傳奇教練：他想上籃就犯規

長久以來，LeBron James和Michael Jordan誰更好的問題，總是能吸引人們關注。今年James首次闖進西區決賽，季後賽場均25.９分、10籃板、8.8助攻的數據依舊相當豪華。因此如何防守詹皇的問題，又再度被拋了出來，NBA官方近期也邀請到了傳奇名帥Brendan Malone來談談這個問題。
Malone過去曾在1988-1995年間擔任底特律活塞的助理教練，他協助Chuck Daly打造了惡名昭彰的「喬丹法則」，以此來試圖困住那個時代最偉大的球星，幫助「壞孩子」們拿下兩座冠軍。
今年由於其子Michael Malone帶領金塊打進西區決賽，並且和他曾經執教過的James正面對決，因此這位78歲的退休教頭，也在此時「出山」分享了自己的一些看法。
當年「喬丹法則」以粗暴的防守以及多人協防，來嚇阻Jordan切入禁區，逼使他將球傳給其他人去完成進攻；而對於球風完全不同的James，又該如何打造專屬於他的「詹皇法則」呢？
Malone表示，James可能是目前球場上最好的球員，因為他很快、又很強壯，所以能輕易的完成終結，「他最棒的技能是傳球，要是我的話，會防切入、放他投三分球，如果他想上籃就犯規，因為他並非一個出色的罰球手。」
Malone在2004-05期間曾在騎士擔任助教，並且短暫接任過總教練，他執教過年輕的James，他也透露當時詹皇就已經很有競爭力，「他非常努力、而且非常聰明，試圖贏下每一次練球。」
但他也強調當時的James還在成長期，技術層面並不成熟，「我當時試圖讓他在低位接球，他感到非常不舒服。現在他是一名有出色低位單打能力的球員了，但那時候他還不是。」
而關於比賽的理解，Malone更是近乎溢美般的誇讚James，「在騎士時期我就常向James請教問題，他那時還很年輕，但真的很了解比賽，即使是在那個時候。」