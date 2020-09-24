NBA／如何打造詹皇法則？活塞傳奇教練：他想上籃就犯規

長久以來，LeBron James和Michael Jordan誰更好的問題，總是能吸引人們關注。今年James首次闖進西區決賽，季後賽場均25.９分、10籃板、8.8助攻的數據依舊相當豪華。因此如何防守詹皇的問題，又再度被拋了出來，NBA官方近期也邀請到了傳奇名帥Brendan Malone來談談這個問題。



