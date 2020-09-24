NBA／東決聽牌！熱火菜鳥砍37分險勝塞爾提克

NBA東區冠軍賽第4戰，熱火菜鳥Tyler Herro扮演奇兵狂轟37分單場新高，儘管上半場沒得分的綠衫軍主將Jayson Tatum在下半場攻下28分居全隊之冠，但仍無力回天，終場熱火以112:109險勝，幫助熱火系列賽3比1搶先聽牌。



