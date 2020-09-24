NBA／東決聽牌！熱火菜鳥砍37分險勝塞爾提克

NBA東區冠軍賽第4戰，熱火菜鳥Tyler Herro扮演奇兵狂轟37分單場新高，儘管上半場沒得分的綠衫軍主將Jayson Tatum在下半場攻下28分居全隊之冠，但仍無力回天，終場熱火以112:109險勝，幫助熱火系列賽3比1搶先聽牌。
前役好不容易止住2連敗的綠衫軍，今天上半場主將Jayson Tatum手感急凍，6投0中，包含4次外線出手皆墨，本季首度半場沒有分數進帳，不過在防守端貢獻7籃板、2封阻，綠衫軍僅靠Kemba Walker和Jaylen Brown各拿12、10分緊咬落後。
要拚搶先聽牌的熱火幾乎每一戰都有奇兵跳出，菜鳥Herro從板凳出發，攻下全場最高15分5籃板，加上球星Jimmy Butler的11分以及中鋒Bam Adebayo挹注10分，3人得分上雙，上半場打完熱火以50:44領先。
易籃後，Goran Dragic砍進三分球後熱火一度拉開到雙位數領先，不過綠衫軍找回三分球準心，Gordon Hayward連拿5分帶起小高潮，尤其是Tatum終於回魂，單節狂轟16分，率隊追到76:77只差1分。
決勝節最後一分鐘陷入拉鋸戰，Tatum、Brown接連砍進三分球，綠衫軍追到3分落後，不過熱火Herro兩罰俱中穩住軍心，儘管Walker三罰全中緊咬分差，但熱火都能把握犯規戰術的罰球，Butler四罰三中鎖定勝局。