NBA／一路不被看好　熱火「英雄哥」用超狂表現證明自己

邁阿密熱火今天在關鍵的第4戰，靠著年僅20歲的新星「英雄哥」Tyler Herro砍下載入史冊的37分，終場以120:109擊敗塞爾提克，在東區決賽以3:1領先。賽後Herro驕傲的表示，這一場比賽正是證明自己能在此立足的最好回應。



