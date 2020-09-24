NBA／一路不被看好　熱火「英雄哥」用超狂表現證明自己

邁阿密熱火今天在關鍵的第4戰，靠著年僅20歲的新星「英雄哥」Tyler Herro砍下載入史冊的37分，終場以120:109擊敗塞爾提克，在東區決賽以3:1領先。賽後Herro驕傲的表示，這一場比賽正是證明自己能在此立足的最好回應。
畢業於肯塔基大學的Herro，去年在首輪第13順位被熱火看中，也很快展現出自己的潛力，例行賽場均可以攻下13.5分、4.1籃板和2.2助攻，表現相當全面。不過熱火人才眾多，另兩位年輕好手Duncan Robinson及Kendrick Nunn也都有不俗的表現，因此他當時的星光還未完全嶄露。
但隨著季後賽開打，Herro的各項紮實的能力開始被人所矚目，其持球進攻的能力，更是讓他成為熱火的第三進攻發起點。今天在東決第4戰，他全場21投14中，拿到全場最高的37分，還有6籃板、3助攻，優異的表現也讓當初不看好他的人跌破眼鏡。
Herro在20歲又247天之時，於季後賽砍下超過35分，史上只有「飆風玫瑰」Derrick Rose比他更年輕(20歲又196天)。談起自家子弟兵，熱火主帥Erik Spoelstra認為他有一股不同尋常的自信。
在今年季後賽打下來，已經成為聯盟炙手可熱新星的Herro，認為自己的故事就是不停的在證明，「在肯塔基大學時，沒人覺得我能在那裏打球。同樣的，這次也沒人覺得我能在NBA立足。我能做的就只是把籌碼押在自己身上，豪賭一把。」