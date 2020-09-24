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日職／張奕單場挨2轟　5局丟3分飆出4次三振

記者黃建霖/綜合報導

calendar_today2020-09-24 18:58:40

▲歐力士投手張奕（圖／翻攝自歐力士官方粉絲團）
▲歐力士投手張奕（圖／翻攝自歐力士官方粉絲團）

效力於歐力士的我國旅日強投張奕，今天再度先發迎戰軟銀鷹，他本季先發5場取得1勝2敗戰績，防禦率為3.71。本場比賽在第2局，他被賈西亞爾和中村晃各敲出1發全壘打，目前兩隊戰成3:3平手。



張奕上一場先發出戰已經是在本月13日的事了，當時他對羅德投5局、用112球，只被敲2安，還送出6次的三振，不過有4次的四壞球，丟掉2分，最終無關勝敗。

此役首局張奕就有丟分危機，兩出局後，先保送了中村晃，又被柳田悠岐敲安，讓對手攻佔一三壘，所幸他讓洋砲德斯潘耶擊出二壘方向滾地球，化解危機。

不過在第2局，他面對首位打者賈西亞爾，就被敲出中外野方向陽春砲，丟掉個人本場的第1分。但他迅速回穩，立刻飆出2次三振止住失血。

本場比賽歐力士打線面對和田毅的投球，則是6上6下，被三振了3次，還敲出1次的雙殺打。第3局才靠著若月健矢敲出本場首安，4局上洋砲羅德里奎茲大棒一揮、掃出左外野的陽春砲，也幫張奕將比分追平。

得到隊友火力支援後，張奕接著在4局下投出本場首次3上3下，5局上隊友又有分數的進帳，若月健矢在得點圈有人時敲出1分打點的二壘安打，之後太田椋的滾地球也送回1名跑者，歐力士3:1領先。

不過張奕在5局下又遇到危機，被牧原大成敲安上壘後，接著又遭到中村晃砲擊，被敲2分打點全壘打失分，雙方又回到3:3平手。

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