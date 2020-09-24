日職／張奕投6局飆5K丟3分　退場時無關勝敗

效力於歐力士的我國旅日強投張奕，今天再度先發迎戰軟銀鷹，他本季先發5場取得1勝2敗戰績，防禦率為3.71。今天他主投6局，被敲7支安打、丟3分，退場時兩隊以3:3戰平，他無關勝敗，防禦率略升到3.86。





中村