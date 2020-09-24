日職／張奕投6局飆5K丟3分　退場時無關勝敗

效力於歐力士的我國旅日強投張奕，今天再度先發迎戰軟銀鷹，他本季先發5場取得1勝2敗戰績，防禦率為3.71。今天他主投6局，被敲7支安打、丟3分，退場時兩隊以3:3戰平，他無關勝敗，防禦率略升到3.86。
張奕上一場先發出戰已經是在本月13日的事了，當時他對羅德投5局、用112球，只被敲2安，還送出6次的三振，不過有4次的四壞球，丟掉2分，最終無關勝敗。
此役首局張奕就有丟分危機，兩出局後，先保送了中村晃，又被柳田悠岐敲安，讓對手攻佔一三壘，所幸他讓洋砲德斯潘耶擊出二壘方向滾地球，化解危機。
不過在第2局，他面對首位打者賈西亞爾，就被敲出中外野方向陽春砲，丟掉個人本場的第1分。但他迅速回穩，立刻飆出2次三振止住失血。
本場比賽歐力士打線面對和田毅的投球，則是6上6下，被三振了3次，還敲出1次的雙殺打。第3局才靠著若月健矢敲出本場首安，4局上洋砲羅德里奎茲大棒一揮、掃出左外野的陽春砲，也幫張奕將比分追平。
得到隊友火力支援後，張奕接著在4局下投出本場首次3上3下，5局上隊友又有分數的進帳，若月健矢在得點圈有人時敲出1分打點的二壘安打，之後太田椋的滾地球也送回1名跑者，歐力士3:1領先。
不過張奕在5局下又遇到危機，被牧原大成敲安上壘後，接著又遭到中村晃砲擊，被敲2分打點全壘打失分，雙方又回到3:3平手。
張奕今天投完6局後退場，總計用79球，被打出7支安打、其中包括2發全壘打，投出1次四壞球，飆出5次的三振，丟掉3分都是自責分，退場後由山田修義接手。