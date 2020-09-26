NBA／雙探花發威！塔圖姆31分　綠衫軍逆轉熱火延長戰線

NBA東區決賽第5戰，不能再輸的塞爾提克在第三節打出一波20:5逆轉上半場落後12分困境，終場以121:108獲勝，系列賽追成2比3，綠衫軍「雙探花」為此役致勝功臣，其中Jayson Tatum攻下全場最高31分10籃板。