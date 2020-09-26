NBA／雙探花發威！塔圖姆31分　綠衫軍逆轉熱火延長戰線

NBA東區決賽第5戰，不能再輸的塞爾提克在第三節打出一波20:5逆轉上半場落後12分困境，終場以121:108獲勝，系列賽追成2比3，綠衫軍「雙探花」為此役致勝功臣，其中Jayson Tatum攻下全場最高31分10籃板。
此役輸不得的塞爾提克一開賽打得並不理想，首節全隊命中率僅25%，創下本季第2低，季後賽新低，上半場僅靠「雙探花」Jayson Tatum、Jaylen Brown各拿10分，以51:58緊咬落後。
趁著綠衫軍還沒找到進攻節奏，熱火在上半場予取予求最多領先到12分，Duncan Robinson首節三顆分三球就跟綠衫軍全隊一樣多了，上半場拿下全場最高17分，「士官長」Jimmy Butler挹注次高的14分。
易籃後風雲變色，綠衫軍再度憑藉著雙探花聯手，連拿11分，打出一波20:5首度反超，Tatum再度扛起球隊單節砍下17分，第三節打完，綠衫軍以92:83領先。
熱火第三節表現最佳的拿到13分的Goran Dragic在第四節中段，一次上籃撞倒Tatum被吹帶球撞人，儘管熱火提出挑戰但仍判六犯離場，塞爾提克趁勝追擊，終場沒意外以雙位數差距扳回一城。
綠衫軍除了Tatum外，Brown攻下次高的28分8籃板，全隊6人得分上雙誓言延長戰賽。而熱火最高分是提早離場的Dragic拿到23分，易籃後熱火頓失準心，Robinson挹注20分，Butler貢獻17分。