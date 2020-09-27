NBA／字母哥不會離開？狼王：他喜歡待在小市場球隊

儘管關於「字母哥」Giannis Antetokounmpo可能離開密爾瓦基的傳聞甚囂塵上，不過傳奇球星「KG」Kevin Garnett卻認為這位小老弟喜歡待在公鹿，他需要的只是更多的幫手。
Antetokounmpo在希臘被發掘、遠渡重洋來到美國打球，密爾瓦基是培育他成長為兩屆年度MVP的城市，也是他和家人的第二個家，這裡對他來說有著特殊意義。因此過去他也多次表明，自己不會穿上別隊的球衣，而是希望成為永遠的公鹿人。
不過隨著本季公鹿提前在季後賽第2輪就出局，不少人開始認為Antetokounmpo可能會去更有競爭力的球隊尋求生涯首冠，而他本人至今也還沒點頭續約，並多次對外發聲，希望球隊能作出補強。
對此，曾經待過明尼蘇達灰狼，並最終在波士頓塞爾提克拿到冠軍「狼王」Garnett認為，Antetokounmpo不會離開，他毫無疑問想在這從一而終。
「我認為Antetokounmpo不會離開。他在小市場球隊待得很舒適，他不喜歡大城市的複雜。」Garnett這麼表示，「他是那種很強硬又固執的孩子。所以他可以在公鹿再待個3年看看最終結果如何。我不知道這是否是最聰明的選擇，但他是那種有傲氣又不輕易妥協的傢伙，他只想為一支球隊效力並在這揚名立萬。我認為他是不會離開的。 」
而對於公鹿今年的失利，Garnett認為教練團調整太慢是主要原因，尤其是他們在季後賽仍打著例行賽使用的戰術，結果遭到熱火的針對，Antetokounmpo在遭受圍剿時並沒有得到來自於球隊的幫助。
「我不認為需要炒掉Mike Budenholzer，但是他們需要為Antetokounmpo增加幫手，你首先得先留下他，這是公鹿的休賽季最重要的事。」Garnett說，明年東區將變得更有競爭力，巫師和籃網都有球星會復出，因此公鹿必須盡快的補強戰力，以安撫Antetokounmpo留下。