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網球／兩因素影響上旋球發揮　納達爾：今年法網歷屆最難

記者黃建霖/綜合報導

calendar_today2020-09-27 09:12:08

▲納達爾在法網第3輪取得14勝0敗的戰績。（圖／美聯社／達志影像）
▲Rafael Nadal在法網戰績輝煌。（圖／美聯社／達志影像）

雖然在羅馬大師賽衛冕失利，但「蠻牛」Rafael Nadal只要能健康的站在紅土場上，就將是奪冠的最大熱門。不過在今年法網開打前，他卻在受訪時表示，本屆賽會恐將是他生涯在此碰到的最大挑戰，主要原因是天氣和比賽用球。



今年的法網因為疫情，晚了4個月才開打，天氣也開始變冷，這對於過去習慣在夏季於「花都」打球的球員來說，會有適應上的困難，「現在的情況有點奇怪，天氣也是如此，氣溫很低，所以對每個人來說都很困難。但對於我們的比賽來說，條件比往年極端一些。這可能是我在Roland-Garros球場經歷過最艱困的狀況。」


而另一個對Nadal等紅土好手不利的因素是球速，新的比賽用球可能會讓他們打不出高品質的上旋球，而這一點也不只有前者向媒體反應，Dominic Thiem和 Daniil Medvedev等高種子球員也都說過同樣的話。

同樣擅長正拍上旋球的Thiem說：「現在這款球也不錯。但是有一點慢，打了一會兒之後球就變得重了。」而Medvedev則是認為這將是自己的優勢，他可以多練一些平擊來因應，「也許有點冷的天氣可以幫到我，這樣球就不會飛得那麼高、上旋不會那麼厲害。」

由於這兩項因素，外界認為底線功夫紮實，而且不是以上旋球做為主要武器的塞爾維亞球王Novak Djokovic，可能會在本屆賽會享有一定的優勢。


不過儘管如此，Nadal仍樂觀看待這些變化，「今年情況的確不同，我要保持積極的心態。我知道我們必須參加比賽，所以我需要在這種情況下找到最好的感覺，這就是我所期待的。

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