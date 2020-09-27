網球／兩因素影響上旋球發揮　納達爾：今年法網歷屆最難

雖然在羅馬大師賽衛冕失利，但「蠻牛」Rafael Nadal只要能健康的站在紅土場上，就將是奪冠的最大熱門。不過在今年法網開打前，他卻在受訪時表示，本屆賽會恐將是他生涯在此碰到的最大挑戰，主要原因是天氣和比賽用球。