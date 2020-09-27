NBA／詹皇狂砍38分大三元　湖人睽違10年再闖總冠軍賽

再次面臨1:3落後的險境，丹佛金塊在西區決賽面對洛杉磯湖人，此次無法再創造奇蹟。在「詹皇」LeBron James全場得到38分、16籃板、10助攻的強勢演出下，湖人終場以117:107贏球，系列賽4:1晉級，湖人隊史第37次拿下分區冠軍，也繼2010年之後再次闖進到總冠軍賽。
金塊今天上半場就面臨重大危機，主將Nikola Jokic首節就領到個人第2次的犯規，金塊靠著替補後衛Monte Morris的好表現才沒被拉開分數；但第2節Jokic又因為肘擊Alex Caruso、而領到個人的第3次犯規，再度被換下場，湖人趁機打出11:2的攻勢，在上半場打完時建立起61:51的領先優勢。
不過下半場後，戰局開始出現變化，Dwight Howard在卡位時被吹惡意犯規，Millsap加罰命中之後，Michael Porter Jr.接著命中三分球，金塊打出一波14:4的高潮將分數給追了上來，三節打完只落後3分。
末節，金塊再次展現韌性，一度再次迫近比分，不過James此時開始接管比賽，個人連續打進4球，幫助球隊將比分重新拉開到雙位數，也鎖定了這場比賽的勝利。
James今天明顯增強了自己對於攻擊籃框的慾望，也得到非常好的效果，切入禁區不是上籃得手，就是換得罰球，今天個人25投15中，狂砍38分。另外，Anthony Davis也砍下27分、5籃板。
金塊方面，兩大球星今天的發揮都不算太好，Jokic早早陷入犯規麻煩，全場只有20分、7籃板、5助攻；而Murray則是在對方重兵看防下找不到節奏，17投僅7中，僅有19分。所幸主力前鋒Jerami Grant跳出來砍下20分，比賽才不致提早結束，但這樣明顯不足以贏球。