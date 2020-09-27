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NBA／詹皇狂砍38分大三元　湖人睽違10年再闖總冠軍賽

記者黃建霖/綜合報導

calendar_today2020-09-27 11:40:59｜update2020-09-27 11:44:21

湖人球星LeBron James
▲湖人球星LeBron James慶祝湖人勝利。（圖／美聯社／達志影像）

再次面臨1:3落後的險境，丹佛金塊在西區決賽面對洛杉磯湖人，此次無法再創造奇蹟。在「詹皇」LeBron James全場得到38分、16籃板、10助攻的強勢演出下，湖人終場以117:107贏球，系列賽4:1晉級，湖人隊史第37次拿下分區冠軍，也繼2010年之後再次闖進到總冠軍賽。



金塊今天上半場就面臨重大危機，主將Nikola Jokic首節就領到個人第2次的犯規，金塊靠著替補後衛Monte Morris的好表現才沒被拉開分數；但第2節Jokic又因為肘擊Alex Caruso、而領到個人的第3次犯規，再度被換下場，湖人趁機打出11:2的攻勢，在上半場打完時建立起61:51的領先優勢。


不過下半場後，戰局開始出現變化，Dwight Howard在卡位時被吹惡意犯規，Millsap加罰命中之後，Michael Porter Jr.接著命中三分球，金塊打出一波14:4的高潮將分數給追了上來，三節打完只落後3分。

末節，金塊再次展現韌性，一度再次迫近比分，不過James此時開始接管比賽，個人連續打進4球，幫助球隊將比分重新拉開到雙位數，也鎖定了這場比賽的勝利。

James今天明顯增強了自己對於攻擊籃框的慾望，也得到非常好的效果，切入禁區不是上籃得手，就是換得罰球，今天個人25投15中，狂砍38分。另外，Anthony Davis也砍下27分、5籃板。

金塊方面，兩大球星今天的發揮都不算太好，Jokic早早陷入犯規麻煩，全場只有20分、7籃板、5助攻；而Murray則是在對方重兵看防下找不到節奏，17投僅7中，僅有19分。所幸主力前鋒Jerami Grant跳出來砍下20分，比賽才不致提早結束，但這樣明顯不足以贏球。


 

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