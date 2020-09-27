NBA／詹皇狂砍38分大三元　湖人睽違10年再闖總冠軍賽

再次面臨1:3落後的險境，丹佛金塊在西區決賽面對洛杉磯湖人，此次無法再創造奇蹟。在「詹皇」LeBron James全場得到38分、16籃板、10助攻的強勢演出下，湖人終場以117:107贏球，系列賽4:1晉級，湖人隊史第37次拿下分區冠軍，也繼2010年之後再次闖進到總冠軍賽。