NBA／轉換心態終得回報　勵志魔獸11年後再闖總冠軍賽

洛杉磯湖人在今年西區決賽第5戰以117-107擊敗丹佛金塊，繼2010年之後再次打進到總冠軍賽。而這對球隊中鋒「魔獸」Dwight Howard來說，更是相當特別的一次經驗。
曾經貴為3次年度最佳防守球員的Howard，在2009年時曾經率領魔術殺進到東區決賽，並且最終淘汰「詹皇」LeBron James率領的騎士晉級總冠軍賽，那也是他個人職業生涯的最高峰。
之後Howard轉戰湖人，但卻和球隊沒有產生很好的化學效應，自己也找不太到在場上的定位，後來他又去火箭和James Harden聯手，但同樣沒有產生太好的效果。近三個賽季，他更是變成了聯盟「浪人」，在老鷹、黃蜂和巫師都只待了一季就離開，讓人唏噓。
不過本季回歸湖人，Howard雖然沒有過去的能力和傲氣，但是願意放低身段去做好藍領工作，卻讓他成功在這支爭冠球隊中贏得一席之地。
本輪系列賽面對金塊明星中鋒Nikola Jokic，他展現昔日最佳防守球員的風采，不斷的給予對手身體上的碰撞，有效降低對手在禁區的傷害，是湖人最終能只用5場就晉級的大功臣。
相隔11年再闖總冠軍賽，Howard雖然已非陣中頭號球星，但是卻讓人看到他在歲月洗禮後的成熟，成為一名可以被隊友信賴的夥伴。