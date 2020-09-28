NBA／Adebayo狂砍32分終結綠軍　熱火6年後重返總冠軍賽

上一戰錯失晉級機會，邁阿密熱火今天重新振作，在球隊當家球星Bam Adebayo全場攻下32分、14籃板，帶領球隊在關鍵戰以125:113贏球，東區決賽以4:2淘汰波士頓塞爾提克，繼2014年後再次打進到總冠軍賽。
在輸球就淘汰的關鍵戰，綠衫軍「一哥」Jayson Tatum今天延續前2場首節低迷的狀態，開局5投0中沒有得分，球隊也在該節打完落後達6分；所幸次節他及時回魂，單節砍下12分、半場還傳出8次助攻，加上後衛Marcu Smart此役三分球神準，8投4中攻下12分，幫助球隊兩節打完追到60:62僅落後2分。
易籃再戰後，雙方你來我往，雖然熱火靠著老將Andre Iguodala的兩顆三分球，一度取得8分的領先，不過之後波士頓靠著攻防轉換又打出一波10:2的反擊將分數給追平，三節打完兩隊都攻下了26分，熱火繼續以88:86稍微領先。
決勝節，塞爾提克打出一波10:2的猛烈反撲，一度取得6分領先，但之後Tyler Herro連拿5分、讓熱火反打6:0將比分追平。接著Adebayo開始衝擊籃框，讓綠軍中鋒Daniel Theis犯滿畢業。塞爾提克暫停回之後，幾波賭博式的三分未能命中，反觀Herro再次發威，個人兩次上籃幫助熱火將領先擴大到雙位數，隨著比賽時間終了，本輪系列賽也就此結束。
Adebayo上一戰輸球後相當自責，不過今天他用表現證明自己的價值，全場15投11中，得到32分、14籃板、5助攻，完全宰制了賽場。而「士官長」Jimmy Butler也有22分、8助攻的表現，Herro攻下19分，奇兵Iguodala砍下15分，全隊有6人得分來到雙位數。
綠軍方面，仍然以「雙探花」的表現為指標，Jaylen Brown攻下26分、8籃板、4助攻、還有3次抄截；Tatum也拿到24分、11 助攻，Smart和Kemba Walker都得到20，塞爾提克有4人得分來到20分，但是其他人表現比較安靜，最終不敵多點開花的熱火。