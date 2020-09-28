NBA／Adebayo狂砍32分終結綠軍　熱火6年後重返總冠軍賽

上一戰錯失晉級機會，邁阿密熱火今天重新振作，在球隊當家球星Bam Adebayo全場攻下32分、14籃板，帶領球隊在關鍵戰以125:113贏球，東區決賽以4:2淘汰波士頓塞爾提克，繼2014年後再次打進到總冠軍賽。