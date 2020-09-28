NBA／詹皇總冠軍賽將交手前東家熱火　昔日隊友只剩一人

熱火今天在東區決賽第6戰以125:113晉級總冠軍賽，之後將和洛杉磯湖人進行交手，而湖人球星「詹皇」LeBron James過去曾在熱火兩獲總冠軍，也讓這次對決充滿了話題。
熱火今年以東區第5種子的身分一路爆冷，先是橫掃了溜馬，之後淘汰掉頭號種子公鹿，最終又在東決將塞爾提克給踢落，繼2014年之後重返總冠軍賽。
James過去作出著名的「決定」，在2010-11賽季轉戰熱火，將天帶到了南海岸，並且為邁阿密贏得了兩座冠軍，不過2014年他們敗在馬刺手下，之後James回歸騎士，熱火也進入了重建。
今年熱火靠著多筆出色的操作，包括找來Jimmy Butler和Andre Iguodala等有經驗的老將，加上Tyler Herro、Bam Adebayo和Duncan Robinson等新人爆發，讓他們打出跌破外界眼鏡的比賽內容，也重新回到爭冠行列。
西區方面，湖人連續以3個4:1結束掉拓荒者、火箭及金塊，接下來詹皇將有望和前東家以及前教練Erik Spoelstra進行交手，屆時他會打出怎麼樣的表現，也相當讓人期待。
有趣的是，當年的熱火如今只剩下Udonis Haslem在陣中，而本季已經39歲的他，也幾乎沒什麼上場，只是在場邊扮演精神領袖的角色。