NBA／冠軍前鋒再次大賽爆發　球迷：棺材板又掀開了！

熱火今天在東區決賽第6戰以125:113晉級總冠軍賽，陣中36歲的老將Andre Iguodala在此役扮演重要的奇兵角色，三分球5投5中拿到了重要的15分，也讓不少球迷賽後開玩笑的說：「棺材板又掀開了！」
身為勇士王朝的3冠功臣，前FMVP得主Iguodala他的防守能力、傳球意識、關鍵時刻的演出以及大賽經驗，都是熱火願意在季中將他交易過來、並用兩年3000萬美元和其續約的原因。
而今天這位冠軍前鋒也展現他自身的能力，全場5投5中、包括三分球4投4中，斬獲15分、3籃板、2抄截，在防守端也帶給塞爾提克相當大的麻煩，真的可說是「家有一老，如有一寶」。
有趣的是，Iguodala雖然不是一名出色的射手，但他在關鍵時刻卻常常會在三分線外有著神準的演出，包括2015年總冠軍賽，去年對火箭的第6戰，他該場比賽三分球8投5中，讓球隊最終得以在驚滔駭浪中晉級。
今年他雖然季後賽場均只有3.2分、2.5籃板和1.3助攻，但今天在關鍵時刻，又證明了自己能夠在球隊需要他的時後作出貢獻。
由於Iguodala過去在勇士隊時，就常常有「例行賽隱身，但季後賽爆發」的案例，因此今晚的強勢表現，也讓不少球迷開玩笑的說：「棺材板終於掀開了」、「接棺而起」、「在詹皇打進總冠軍賽前不要叫醒我」、「無喬無鯊，伊格達拉」。