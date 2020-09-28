NBA／冠軍前鋒再次大賽爆發　球迷：棺材板又掀開了！

熱火今天在東區決賽第6戰以125:113晉級總冠軍賽，陣中36歲的老將Andre Iguodala在此役扮演重要的奇兵角色，三分球5投5中拿到了重要的15分，也讓不少球迷賽後開玩笑的說：「棺材板又掀開了！」