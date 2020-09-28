NBA／再碰老冤家詹皇　巴特勒：他是最終的考驗

邁阿密熱火今天在東區決賽第6戰，以125:113擊敗波士頓塞爾提克，也將前往總冠軍賽和洛杉磯湖人進行最後的交手。陣中頭號球星Jimmy Butler也在受訪時表示，打出東區並不是最後的終點，他們還必須跨越「詹皇」LeBron James這一道難關。