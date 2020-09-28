NBA／再碰老冤家詹皇　巴特勒：他是最終的考驗

邁阿密熱火今天在東區決賽第6戰，以125:113擊敗波士頓塞爾提克，也將前往總冠軍賽和洛杉磯湖人進行最後的交手。陣中頭號球星Jimmy Butler也在受訪時表示，打出東區並不是最後的終點，他們還必須跨越「詹皇」LeBron James這一道難關。
Butler去年季後決定不留在76人，而是改和球隊陣容更合理、薪資更有彈性的熱火簽下合約，而球隊這一季也確實迎來了爆發，一路淘汰溜馬、公鹿、塞爾提克，成為東區冠軍。
不過接下來他們要面對實力更加堅強的湖人，Butler認為這將會是他們本季最中的挑戰，「很長時間以來都是這樣，你必須戰勝LeBron James帶領的球隊。通常都是這樣，你必須撐過同樣的考驗才能通關，LeBron James就是那個考驗。」
在2018年夏天轉隊到湖人之前，James曾經在很長的一段時間裡統治了東區，連續8年打進軍總冠軍賽，也讓當時分區內的許多球隊，如：溜馬、公牛、塞爾提克、暴龍，有時不我予的感覺。
Butler生涯和James的球隊在季後賽相遇過3次，最終都輸掉系列賽。第1次是在2011年東區決賽，當時公牛以1:4輸給熱火，第2次在2013年次輪，他們同樣以1:4被淘汰；最後一次在2015年，公牛以2:4不敵騎士。