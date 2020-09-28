中職二軍／味全龍6座個人獎加持　前進二軍總冠軍賽

中華職棒上周剛結束二軍例行賽，新軍味全龍隊不負眾望，86場賽事共拿下53勝，勝率6成31排名第1，球員拿下6項個人獎，也是5隊最多。龍隊明天(29日)起將與二軍四連霸的中信兄弟正面對決，爭奪總冠軍，也讓老龍迷相當激動，直說「等不及要到球場去拋紅彩帶！」