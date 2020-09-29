狂曹再起／曹錦輝、羅國華聯手　打造投手「補習班」

前旅美投手曹錦輝睽違3年再度重返投手丘，未來還計畫跟前中信兄弟投手羅國華一起開發投手養成班，曹錦輝融合他過去在台灣，還有美國所學，自己鑽研的菜單，要打造出屬於亞洲人的投球訓練計畫。
曹錦輝可說是不世出的棒球好手，天分讓他在投球這條路上十分輕鬆領先他人，不過他也因2009年捲入假球案重挫人生陷入谷底，不過他最終還是靠信仰與自己的努力，重返大聯盟。
擁有「浪子」性格的曹錦輝，個性浪漫，也喜好結交好友，不過現在已經快要邁入中年之際，他還是能夠有一定的實力，發揮在投球內容中。
曹錦輝對於自己訓練很有信心，他說：「我們透過這個訓練是希望，是透過這個訓練，不管你是哪種年紀，可以回到應有的水準之外，還有透過訓練身體強化，我們訓練是很充足的，藉由這個訓練去強化，去回饋。」
「我本身就融入我們台灣的。還有我在美國所學，去符合我們亞洲人的條件與情況。」他說
根據兩人想法，一開始會選擇在新北市開始幫助球員訓練，之後會慢慢到桃園等地，「畢竟也要看氣候，還有尋找合適的環境。」
而曹錦輝也在一個月內幫助羅國華重回巔峰時期的球速，「在我2017年被釋出，其實我跟他一起做了一些訓練，這是在一個月可以達成我以前在職棒剛進入的狀態，只是當時已經沒有機會了，我想是時候把這些東西交給需要幫助的人，我想真的需要，你想學，喜歡棒球的選手有一個機會。」
羅國華現在擔任桃園市錦興國小少棒隊教練，平時也關心社區少棒發展，他說：「我覺得在做基層耕耘，是慢慢幫這些小朋友把身體地基打好，然後把身體素質練好，一步步來，不是像過去只是制式，想要成績而打球，而讓你身體無法可以發揮到你的水準。」
羅國華認為，他也希望一些棒球「素人」可以有一些有水準的訓練，「不是參加科班棒球才能達成你的夢想。」