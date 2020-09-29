NBA／季後賽3-1領先卻被翻盤　Rivers「背鍋」離開快艇

身為本季奪冠大熱門，卻在次輪就被丹佛金塊給爆冷擊敗，洛杉磯快艇度過了一個令人失望的賽季。而總教練Doc Rivers在季後賽調度上應變緩慢的問題，難辭其咎。根據《ESPN》記者Adrian Wojnarowski報導，他將不會在下個賽季繼續在球隊執教。
快艇本季找來Kawhi Leonard和Paul George兩大球星，加上兩名獲得過年度最佳第六人的板凳暴徒Montrezl Harrell及Lou Williams，還有一群出色的後場球員及鋒線，被認為是今年賽季陣容最完整的球隊。
不過在面對金塊的系列賽，他們始終無法解決掉對方明星中鋒Nikola Jokic這個點，在手握1-3的巨大優勢下，最終慘遭對手翻盤。而除了內線劣勢嶄露無疑之外，他們在進攻端迷信於球星單打，最終也導致他們命中率在後幾場比賽下滑嚴重，成為輸球主因。
Williams在搶七落敗後的記者會上沮喪的表示，他認為球隊很有才華，「但沒有化學效應」，似乎是在暗指教練團整合不利。另外，季後也有消息指出George和Harrell等隊友之間的關係緊張，球隊所有的矛盾似乎都在季後賽中爆發出來。
而最終的結果導致Rivers的下台，雖然當初Leonard願意來快艇，很大一部分原因是為了替他打球，但如今球隊內部暗濤洶湧，加上Rivers過去連年在季後賽被逆轉的歷史，讓他必須承擔這些責任走人。
此消息一被《ESPN》記報導後，Rivers隨後也在個人社群網站上承認了這件事，並且感謝快艇這些年來的信任。接下來也可能接手教頭職務的人選，一是球隊助教Tyronn Lue，一是前火箭總教練、知名球評Jeff Van Gundy。