NBA／季後賽3-1領先卻被翻盤　Rivers「背鍋」離開快艇

身為本季奪冠大熱門，卻在次輪就被丹佛金塊給爆冷擊敗，洛杉磯快艇度過了一個令人失望的賽季。而總教練Doc Rivers在季後賽調度上應變緩慢的問題，難辭其咎。根據《ESPN》記者Adrian Wojnarowski報導，他將不會在下個賽季繼續在球隊執教。