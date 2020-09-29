NBA／再次和詹皇交手　熱火老將：他是史上最頂級的球員

邁阿密熱火昨天在東區決賽第6戰以4:2擊敗波士頓塞爾提克，將進軍總冠軍賽面對洛杉磯湖人，而熱火老將Andre Iguodala也談到自己將再次面對「詹皇」LeBron James時的心情以及策略。
Iguodala過去在勇士時，就常常被球隊安排去對位James，而他也往往能在防守端貢獻精彩的表現，甚至還因此拿下2015年的總冠軍賽MVP。根據統計，自2015年以來，James在面對Iguodala時，139次投籃中命中率僅44%，為聯盟最佳。
此次兩人再次碰頭，雙方各自出線的分區已經互換，兩人年紀也漸長，但Iguodala認為James的個人能力依舊出色，「你必須明白你防守的是有史以來最頂級的球員，當你犯錯誤的時候他會讓你付出代價，因此你要努力打出最完美的籃球，要努力讓他處於很艱難的位置上，無論是投籃還是傳球，這樣你才能更好地發揮自己的優勢。」
另外，他也強調防守James絕非一個人就能夠做到，這必須要整支球隊一起努力，另外教練團也必須確保好調度，在適當的時刻使用正確的球員，在攻防兩端打出優異表現，才有可能擊敗對手。
Iguodala在今年東區決賽表現精彩，他在第六戰三分球4投4中拿到關鍵的15分，並且在防守端依舊寶刀未老，成為幫助熱火晉級的奇兵。