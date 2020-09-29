NBA／心裡有遺憾　Rivers：可惜無法見證全部目標實現

洛杉磯快艇在今年季後賽的慘痛失利後，決定和總教練Doc Rivers分道揚鑣，雙方也結束6個賽季的合作關係，後者在此事被報導後，也在推特上發文感謝球隊和球迷，同時表達自己未能在此達成奪冠目標的感慨。
快艇被認為是今年奪冠的大熱門，然而在季後賽期間卻出現更衣室的矛盾，加上球隊內線尺寸的劣勢被對手針對，以及進攻體系過於單一的問題，讓他們最終止步二輪，也激起了內部檢討的聲浪。
而始終沒有為這支球隊建立起一個良好化學效應的主帥Rivers，也因此而成為眾矢之的。他今天在離職後也在個人社群網站上表示，「感謝快艇大家庭，允許我成為這支球隊的總教練，感謝你們的全力支持幫助我打造了一支常勝軍。」
「當我接手這份工作時，我的目標曾是把這打造一個成功的籃球隊、一個自由球員嚮往的歸宿，並為這裡帶來一個總冠軍。我完成了大多數的目標，但我沒辦法見證它們全部實現了。雖然我們這個賽季的結局很遺憾，你們仍然與我們同在，而且我知道有你們的支持，快艇終能實現目標。」
Rivers在2013-14賽季接任Vinny Del Negro成為快艇總教練，而且還身兼管理職務，快艇也在2014-15賽季一度有爭取冠軍的機會，但同樣在第二輪被火箭給逆轉，之後「空拋之城」就開始瀕臨瓦解了。
在Rivers卸下教練職務後，外界認為球隊助教Tyronn Lue以及執教經驗豐富的球評Jeff Van Gundy將是最有機會在下個賽季領導快艇捲土重來的人選。