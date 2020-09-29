NBA／Butler帶領熱火爭冠　前灰狼隊友：他本來就有能力

隨著邁阿密熱火打進到總冠軍賽，「士官長」Jimmy Butler打破了所有對他的質疑。而過去和他曾經在灰狼一同效力過的勇士狀元前鋒Andrew Wiggins，今天在受訪時也稱讚Butler的能力，同時也表示之後會為他們加油。