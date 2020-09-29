NBA／Butler帶領熱火爭冠　前灰狼隊友：他本來就有能力

隨著邁阿密熱火打進到總冠軍賽，「士官長」Jimmy Butler打破了所有對他的質疑。而過去和他曾經在灰狼一同效力過的勇士狀元前鋒Andrew Wiggins，今天在受訪時也稱讚Butler的能力，同時也表示之後會為他們加油。
Butler過去曾經在2017-18年期間效力過灰狼隊，並且幫助球隊打進到西區季後賽，不過之後卻和陣中新星Karl-Anthony Towns等人發生矛盾，而自請離隊。
2018-19賽季中，他來到76人，並且幫助新東家一直打到東區次輪才敗給該年的冠軍暴龍；去年他選擇加盟熱火，也幫助球隊在這個賽季成長為一支爭冠勁旅，過去對他領導風格有的質疑，此時也都煙消雲散。
而曾經和Butler一起打過球的Wiggins，今天在受訪時也大氣的表示自己會為前者加油，「Butler是很好的隊友，他非常好勝。他給熱火帶去的東西幫助他們打進了總冠軍賽，這是很棒的成就，也體現了他個人的能力。」
另外，Wiggins也強調過去Butler在灰狼時期，也曾經有不錯的帶隊成績，「大家都忘了，在那一季他受傷之前，我們也曾經事西區第3。所以，Butler是有能力的。接著他去了一支好球隊，熱火。剩下的事你們都知道了。」