網球／紅土苦手！俄羅斯名將爆冷出局　4次法網都一輪遊

真的不會打紅土賽事！剛剛在美網連兩年打進四強的俄羅斯名將Daniil Medvedev今天在法網首輪面對匈牙利選手Marton Fucsovics，爆冷以4:6、6:7(3)、6:2、1:6輸球，4次參加法網都是第一場就打包回家，也遭遇個人在紅土賽場的6連敗。
Medvedev是近年竄起的新生代底線好手，目前個人世界排名也高居第5，相當被看好未來有機會能衝擊大滿貫金盃。今天對戰世界排名63的匈牙利老將Fucsovics，過去他2次交手都取勝，但今天卻面臨苦戰。
此役首盤在關鍵的第9局，Fucsovics率先破發，並且以6:4先下一城；次盤兩人一路纏鬥到搶七，Medvedev不滿自己表現，摔拍並被扣分，也讓對手以7:3取得盤數上2:0的領先。
儘管Medvedev在第三盤迴光返照，一上來就破發，以6:2扳回一盤；不過第4盤，Fucsovics再度主導了局面，早早破發成功，並且取得3:0的領先，Medvedev無心戀戰，最終以1:6草草結束今年在法網的旅程。
Medvedev今天在發球各項數據上，並不落後給Fucsovics，甚至接發球得分還領先，不過他全場發生了多達51次非受迫性失誤(UE)，最終也讓他付出代價。