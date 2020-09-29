網球／紅土苦手！俄羅斯名將爆冷出局　4次法網都一輪遊

真的不會打紅土賽事！剛剛在美網連兩年打進四強的俄羅斯名將Daniil Medvedev今天在法網首輪面對匈牙利選手Marton Fucsovics，爆冷以4:6、6:7(3)、6:2、1:6輸球，4次參加法網都是第一場就打包回家，也遭遇個人在紅土賽場的6連敗。