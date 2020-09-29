NBA／灰狼主力惹「麻」煩、藏贓物遭逮　今被釋放

霧裡看花？23歲的灰狼隊後主力後衛Malik Beasley昨天傳出，因被指控涉持有大麻和藏匿贓物，在家中遭警方逮捕，不過今(29)日最新消息指出他已經被釋放了，且現在沒有受到任何指控。
根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，美國時間周六晚間，Beasley在自己位於明尼蘇達普利茅斯的家中被帶走，報警者指出Beasley在屋外持槍威嚇他人，之後警方進入Beasley家中後發現藏有大麻和被認為是贓物的武器。
警方過去多次接到關於Beasley家中藏匿物品的投訴，不過目前警方表示尚未有足夠證據查明當晚持槍威嚇的人是誰，隨後將Beasley釋放。灰狼官方在周日發表聲明，表示正在了解狀況中。
Beasley生涯前三個賽季效力金塊，在今年交易截止日前被送到灰狼，NBA停賽前為灰狼出賽14場，場均可得20.7分、5.1籃板，是灰狼相當倚重的先發主力。
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