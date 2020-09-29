NBA／力挺巴特勒　前隊友：沒進過更衣室的人叫他毒瘤？

曾被冠上「更衣室毒瘤」的球星「士官長」Jimmy Butler近日率熱火打進總冠軍賽，和他合作過的各球員紛紛跳出來聲援他，前灰狼隊友Tyus Jones發文力挺，「一群沒進過更衣室的說他更衣是毒瘤。」
美國媒體《ESPN》列舉4項Butler帶給各東家的影響，1是帶領公牛進入季後賽(2017年，隨後公牛便缺席季後賽至今)，2是幫助灰狼自2004年後，首度打進季後賽，3是幫助76人和去年冠軍暴龍鏖戰至「搶七 」，4是今年加入熱火，率隊自2014年後首次重返總決賽，去年熱火甚至未打入季後賽。
美媒發推特稱，「Butler之前被稱為更衣室毒瘤，如今他將前進總決賽。」灰熊後衛、Butler的前隊友Jones轉發推文力挺，「一群根本沒進過更衣室的人說Butler是更衣室毒瘤？哈哈」
前灰狼隊友Andrew Wiggins受訪時也力挺Butler，「他是很好的隊友，非常好勝，他去熱火就幫助他們打進總決賽，這是非常大的成就，展現了他的能力，人們都忘了，在他受傷前，灰狼一度也是西區第3。」
根據記者Jackson Frank統計，Butler本季季後賽共打了41分鐘的關鍵時刻，累積拿到39分，效率高超，真實命中率達76.9%、淨效率+42.5，效率超好。