籃球／「戴維斯條款」將出爐？陳建州：目前Q只是特例

今日P.LEAGUE+聯盟召開領隊會議，在會中決議台灣歸化球員戴維斯(Quincy Davis III)未來將可以用本土自由球員身分和四隊進行接觸，並且不受洋將上場時間限制。不過聯盟執行長陳建州也表示，目前這只是特例，相關規章仍須討論。

▲新職籃聯盟執行長「黑人」陳建州今(21)日公布聯盟名稱為「P.League+」。（圖／鍾東穎攝 ,2020.07.0）