籃球／「戴維斯條款」將出爐？陳建州：目前Q只是特例

今日P.LEAGUE+聯盟召開領隊會議，在會中決議台灣歸化球員戴維斯(Quincy Davis III)未來將可以用本土自由球員身分和四隊進行接觸，並且不受洋將上場時間限制。不過聯盟執行長陳建州也表示，目前這只是特例，相關規章仍須討論。
陳建州在受訪時坦言，其實聯盟從7月籌備章程與相關競賽規定條例至今，始終堅持戴維斯與其他已經入籍的歸化球員不應該被視為洋將，只是那時還不清楚他的狀態和回歸球場的意願。
「我本來以為他只是想回來辦個退休賽，不過他很堅決的表明自己想打完一整個賽季，體能方面也在逐漸恢復中。」陳建州強調這次做出此決定，不希望讓人覺得是在炒新聞，而是希望藉由這個案例，未來能建立完整相關的規章，為台灣籃壇帶來更長遠正面效應。
近期中職修改相關規章，訂立「羅力條款」，規定一軍登錄滿125天或投手投球局數、野手出賽數達到球隊比賽場次的3分之2，就算1年年資，而在連盟效力滿9年的洋將，未來將可不受洋將名額限制。
P.LEAGUE+現在已經讓戴維斯享有特例，是否意味著未來部分達資格的洋將和歸化球員也能依循一個完整而詳盡的規定、以本土球員身分在場上奮戰？
對此，陳建州笑說「羅力條款」訂到9年似乎有些太久了，P.LEAGUE+在年資上可能會不同。但也坦言目前還沒有一個比較具體的規劃，他們也會盡快和董事會及各球團進行討論，目前戴維斯只屬於特例，但這絕對是他們未來努力的目標。
另外，陳建州也特別感謝李忠恕董事長大器和格局，促成了這件美事。同時，他也希望未來能有更多無私的企業家能投入到尋找合適歸化球員人選的行列中，幫助台灣籃壇在國際上更有競爭力。
P.League+目前採雙洋將制，洋將不限身高，月薪總和訂為三萬美元，而雙洋將採用四節7人次，前三節雙洋將皆可同時上場，第四節則只能使用單洋將。若戴維斯未來在以自由球員身分加盟任一球隊，那他將不受洋將上場時間限制。