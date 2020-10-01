籃球／別追求高薪　外媒仍認林書豪寶刀未老理應重返NBA

8月剛滿32歲的華裔球星林書豪日前宣布結束中國CBA首季生涯，決心追尋重返NBA的夢想，美國媒體接連報導此事，其中也有不少人看好林書豪，並支持他理應獲得機會重返，不過可能得屈就低薪合約。
美國媒體《CBS》記者Jasmyn Wimbish以「林書豪在中國瘋砍40分證明他仍屬於NBA」為題分析，其中提到林書豪在台灣落淚談到被NBA放棄之事，並以他9年的NBA資歷其實還是能有貢獻。
Wimbish也類比同樣在等待合約的「甜瓜」Carmelo Anthony有過之而無不及，儘管受過傷的林書豪不比當年「林來瘋」的狀態，但仍是可靠的替補後衛，執行擋拆戰術時相當有威脅性。
而亞洲媒體《南華早報》記者Jonathan White也專文分析，林書豪在CBA表現出色，場均22.3分、5.7籃板、5.6助攻，更率隊打進季後賽四強，比起得到重返NBA機會的Michael Beasley、Jimmer Fredette和Ty Lawson，林書豪的表現更勝這3人，理應得到第二次機會
從各家媒體也都接連報導林書豪回到美國追尋NBA夢想，證明他仍有一定影響力。不過今年NBA自由市場星光黯淡，加上2019 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響收入大減，各球團想省錢，林書豪恐只能屈就低薪來圓夢。