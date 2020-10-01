羽球／李宗偉支持延賽　球后戴資穎今年不再打國際賽

由於2019 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，BWF世界羽聯原預計從8月開始舉辦的22站國際賽，目前只剩1站，明年極有可能出現史無前例的4大賽同年舉行，「大馬拿督」李宗偉支持延賽決定，而我國世界球后戴資穎也將提前關機，備戰明年。
李宗偉先前曾抨擊BWF沒有把球員福祉放在第一位，三度將湯優盃延期，執意在今年舉行，不過目前看來有極大可能，湯優盃會改到明年東京奧運後登場，這位退役名將表示，若四大賽同年登場，他會選擇將奧運排第一、接著湯優盃、世錦賽、最後才是蘇迪曼盃。
從7月就想復賽的BWF終於在9月底宣布，原定11月於泰國舉行2場巡迴賽及年終總決賽，為了確保選手安全延到明年1月，李宗偉肯定這項決策，因此目前僅剩10月13日丹麥公開賽獲得保留，但賽事也隨時有可能喊卡。
丹麥賽也將成為日本球王桃田賢斗車禍手術後復出首秀，世界第2我國一哥周天成也將出戰，至於女單部分，球后戴資穎不參賽，世界第2中國陳雨菲同樣缺席，由世界第3的日本山口茜取代為頭號種子，參賽的還有同胞奧原希望，以及上屆奧運金牌馬琳。
小戴考量全球疫情未見趨緩，儘管丹麥政府讓參賽選手免隔離，但返台仍須隔離14天，恐造成計畫大亂，本季將不再打國際賽，因此放棄衛冕丹麥賽。要在國際賽上看到小戴，最快要等到明年1月12日泰國賽事。