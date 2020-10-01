羽球／李宗偉支持延賽　球后戴資穎今年不再打國際賽

由於2019 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，BWF世界羽聯原預計從8月開始舉辦的22站國際賽，目前只剩1站，明年極有可能出現史無前例的4大賽同年舉行，「大馬拿督」李宗偉支持延賽決定，而我國世界球后戴資穎也將提前關機，備戰明年。

▲李宗偉。（圖／美聯社／達志影像）