運動巷仔內／繼2010年後　熱火再次獲組建超級球隊的機會

不論本季最終是否奪冠，邁阿密熱火本季都取得了輝煌的成績。不過若是你在復賽之前告訴別人，他們將會淘汰公鹿、並且最終在東區稱王，那肯定也會被嗤之以鼻。
如今他們所取得的成績，無疑有些超出預期，除了這一波疫情使得那些懂得如何維持狀態的球隊更佔有優勢之外，今年東區列強戰力普遍的下滑，也是讓他們的「黑馬傳奇」得以上演的重要原因。
但是無論如何，熱火今年打出來的表現並非僥倖，他們只是提早爆發了而以。管理層出色的操作，讓他們擁有了一支兼具潛力和經驗的隊伍，而且理想的薪資空間，還讓他們在季後有機會更進一步。這是邁阿密更讓人感到懼怕之處——他們將有機會複製2010的模式，組建一支超級球隊。
2009-10賽季，熱火已經不是2006年的那支奪冠勁旅，首輪就輸給塞爾提克。但那年季後賽他們有多名球員合約到期，包括該季拿了2310萬美元的Jermaine O'Neal，以及935萬美元的Quentin Richardson。之後Dwyane Wade同意降價續約，然後Chris Bosh點頭加入，接著LeBron James發表了著名的「決定」，他們三人在南海岸4次闖進總冠軍賽，拿下兩冠。
而在今年熱火將有機會再次進行相同的運作，他們在季後有10人合約到期，包括Goran Dragic、Solomon Hill、Meyers Leonard等3張千萬年薪的大合約。同時他們可以還在享有陣中幾名主力的新秀紅利，Kendrick Nunn和Duncan Robinson都可以用球隊選項留下，他們下一季的薪水都只有166萬美元，今年爆發的Herro也不過才382萬美元。今年若選全明星賽的Bam Adebayo薪資才511萬美元左右。
今年季後，他們的團隊薪資將只剩下8千萬美元左右，如果他們決定按兵不動等待明年的自由市場大年，那就可以再甩掉Andre Iguodala和Ryan Anderson兩張加起來大概2千萬左右的合約，那時他們將可會是最大買家。
「油頭」Pat Riley已經展現出他對於Giannis Antetokounmpo的興趣，這並不會讓人感到意外，「希臘怪物」可能是最符合他心中「未來籃球」建隊藍圖的球員；後者可以控球、可以抓籃板、也可以傳球，熱火外圍有足夠多的優秀射手，也有能在關鍵時刻持球的球星，這裡是專門為他打造的空間。
雖然Antetokounmpo不斷強調自己的忠誠，而且看起來他也確實喜歡密爾瓦基，但他和Damian Lillard不同的是——後者從來不是聯盟第一人，而Antetokounmpo有可能成為未來NBA的門面，他有必須去贏下冠軍的責任和壓力。而公鹿目前看起來很難滿足他在這方面的需求，未來這支球隊只會繼續衰老，而且他們沒有補強空間。因此當兩屆年度MVP明年再嚐到失利滋味時，他開始考慮在其他球隊另起爐灶的可能性也會越來越高。
而相比勇士等競爭者，熱火更有利的地方是：如果公鹿和Antetokounmpo想要先簽後換，他們也有足夠的籌碼可以打動對方。在勇士的體系中Steph、Klay和Draymond三位一體，拿走其中一人都等於拆散這支球隊，同時連續5年的巔峰，也讓他們手上沒有什麼潛力股能兌換。
熱火手上有幾張大合約可以和公鹿進行薪資匹配，包括Jimmy Butler、以及Adebayo(球隊最遲應會在明年之前和其達成頂薪續約)，後者會是讓公鹿難以拒絕的條件，同時他的位置可以被Antetokounmpo完美取代。而且最重要的是這支球隊所展現出來的陣容靈活性，他們完全可以交易走一到兩名主力後，仍然保持競爭力。
更何況2021年的夏天，成為自由球員的並不僅僅只有Antetokounmpo，洛杉磯的2支球隊、4名明星都能進入自由市場，Kyle Lowry、Victor Oladipo、DeMar DeRozan、Mike Conley、Rudy Gobert、Gordon Hayward等人也都將待價而沽，他們可以有很多選擇。
最近15年內熱火6進總冠軍賽——為聯盟最多——並且拿下了3座冠軍，這樣的長期的成功絕非偶然。這支球隊絕對不是只靠Wade和James抱團就贏得了一切。而就如同Riley為我們所展示的，經營球隊長期穩定且正確的操盤，才是讓邁阿密變得特別的關鍵。
Erik Spoelstra說的對，「每個人都高估了自己在一天裡所能辦成的事，又低估了自己在一個月或者一年裡能辦成的事。」熱火絕非是只在今年靠著單一或數名球員爆發，而取得這樣的成就，他們一直在做對的事，那才是關鍵。畢竟，成功是一種習慣。