運動巷仔內／Showtime2.0！湖人如何用快攻跑出西區冠軍

洛杉磯湖人繼2010年之後再次闖進到總冠軍賽，但相比Kobe Bryant所率領的那支球隊，他們更像是那支八零年代由魔術強森帶領的「Showtime」湖人，今年他們在各項快攻數據上領跑對手，展現出不同「小球」的全新風貌。