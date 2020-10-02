MLB／塔提斯雙響砲5分打點　教士單場5轟屠紅雀扳平戰局

國聯外卡戰紅雀和教士今天進行第2場比賽的對決，背水一戰的教士今天靠著單場5發全壘打，終場以11:9擊敗紅雀，將系列賽追成1:1，雙方還要進行第3戰。
上一戰贏球的紅雀，今天大有結束系列賽的企圖心，前2局就攻下了4分，眼看很有機會能取勝。不過教士很快發起反擊，4局下靠著3支安打和1次保送得到2分。
6局上，紅雀靠2個保送以及Dexter Fowler的二壘安打，追加2分保險分；但長打火力兇猛的教士追平分數只需要一局，Fernando Tatis Jr.在6局下掃出3分砲，下一棒的Manny Machado也緊隨其後追加陽春彈，單局4分讓比賽回到原點。
7局下，Wil Myers掃出超前的陽春全壘打，讓教士本場首次獲得領先，接著擋不住的Tatis再度開轟，敲回2分，讓球隊以9:6領先。但紅雀此時展現韌性，第8局利用觸身球以及內野安打上壘後，Harrison Bader和Kolten Wong兩支高飛犧牲打，將比數追到8:9僅落後1分。
但教士今天長打火力實在太可怕，Myers在8 局下追加2分砲，繼Tatis之後也達成單場雙響砲的表現；紅雀下一個半局，雖然主砲Paul Goldschmidt一上就敲出全壘打，之後兩名打者也都上壘，可惜接著連續3個出局數，讓比數停留在9:11，雙方系列賽1:1平手。
紅雀老將捕手Yadier Molina今天進行個人大聯盟生涯季後賽的第100場比賽，為現役球員最多，同時他也敲出個人生涯季後賽的百安，但可惜球隊無法用一場勝利來為他慶祝。