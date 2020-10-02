NBA／川普確診　拓荒者一哥馬上發文酸：提醒我戴好口罩

美國總統川普今(2)日於推特上證實，他和夫人梅蘭妮亞確診2019 新型冠狀病毒（COVID-19），消息震驚全球，一向和NBA不對盤的川普確診後也遭到狂酸，拓荒者一哥C.J. McCollum雖沒指名道姓但馬上就發了推特。