中職／全壘打數寫生涯新高　高國麟：訓練量夠自然提升

富邦悍將外野手高國麟今年打出生涯年，不僅全出賽數88場是生涯新高，全壘打數15支也是個人首度單季來到雙位數。對此他表示穩定的出賽數、教練團的建議以及完整的春訓，是他能打出好成績的關鍵。
高國麟本季還沒打完，多項數據已經寫下生涯新高，包括出賽數(88場)、打席(320)、打數(279)、打點(46分)、安打(79支)、全壘打(15發)，可說是頗有收穫的一年。
其實他今年的成績和2017年相當類似，該年他出賽83場，打擊三圍為.285/.362/.478，敲出78支安打和45分打點；今年則是出賽88場，打擊三圍.283/.365/.495，敲出79支安打和46分打點，成績幾乎一模一樣。
唯一差別比較大的是全壘打數，2017年高國麟敲出9發全壘打，今年則是來到了15發，把球轟出大牆的能力增加不少。而他個人也坦言今年新的教練團訓練量很大，讓他在春訓技術層面成長不少，再加上這一季出賽比較穩定，可能因此在打擊上有所受惠。
「今年訓練量夠，所以我在動作上就比較固定，其實也沒有特別想揮長打，但因為姿勢固定，比較確實集中球心，打擊手感也會比較好。」高國麟如此說道。
另外，他也說守備位置的調整，也對於自己在攻擊上有所助益，「回外野對我的打擊幫助蠻大的，因為比較固定，過去我是內外野都要守，守備上就必須放比較多心力。現在回到外野，我就不用思考那麼多事情。」
進入到下半季後，高國麟個人火力有些趨緩，8月15日至今的一個月內，他總共敲出15支安打，但僅2轟。對此他個人認為確實有感到比較累，因為這還是他進入聯盟後第一次在賽季中打這麼多場比賽。
高國麟說，「其實我就是邊打、邊學習，畢竟過去沒有打過這麼多場，教練團也有給我建議，要我多慢跑、多睡眠，確實有助於體力的回覆，在經歷過這一季之後，我想明年再面對長賽季，就會比較有調整經驗了。」
而對於今年個人的成績的突破，高國麟最感謝總教練洪一中和教練團願意給機會，並且在技術及心態層面上給予自己許多有用的建議。「上一次季後賽我未能參與，當然希望這一次能和球隊一起進去。」